Шеф ЦРУ Бернс устроил диверсии на «Северных потоках» ради повышения

13 февраля 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

При этом диверсия не гарантирует успеха Бернсу в его планах, считает Херш Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш. «Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал Херш в интервью для радиостанции Radio War Nerd. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позднее стало известно, что на трубопроводе произошел взрыв. Херш провел собственное расследование, в результате которого он выдвинул обвинения в сторону США. Журналист утверждает, что теракт водолазами американских Военно-морских сил, которые закладывали взрывчатку во время учений НАТО. По его словам, диверсии проводились под руководством ЦРУ, которое возглавляет Бернс.

Директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш. «Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал Херш в интервью для радиостанции Radio War Nerd. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позднее стало известно, что на трубопроводе произошел взрыв. Херш провел собственное расследование, в результате которого он выдвинул обвинения в сторону США. Журналист утверждает, что теракт водолазами американских Военно-морских сил, которые закладывали взрывчатку во время учений НАТО. По его словам, диверсии проводились под руководством ЦРУ, которое возглавляет Бернс.