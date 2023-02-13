13 февраля 2023

Шеф ЦРУ Бернс устроил диверсии на «Северных потоках» ради повышения

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Взрыв на
При этом диверсия не гарантирует успеха Бернсу в его планах, считает Херш Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш.

«Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал Херш в интервью для радиостанции Radio War Nerd.

В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позднее стало известно, что на трубопроводе произошел взрыв. Херш провел собственное расследование, в результате которого он выдвинул обвинения в сторону США. Журналист утверждает, что теракт водолазами американских Военно-морских сил, которые закладывали взрывчатку во время учений НАТО. По его словам, диверсии проводились под руководством ЦРУ, которое возглавляет Бернс.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс планирует попасть на должность госсекретаря США, а его важная роль в теракте на газопроводах «Северный поток» должна была помочь ему в получении места в администрации правительства. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш. «Я знаю, что он [Бернс] хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена», — сказал Херш в интервью для радиостанции Radio War Nerd. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позднее стало известно, что на трубопроводе произошел взрыв. Херш провел собственное расследование, в результате которого он выдвинул обвинения в сторону США. Журналист утверждает, что теракт водолазами американских Военно-морских сил, которые закладывали взрывчатку во время учений НАТО. По его словам, диверсии проводились под руководством ЦРУ, которое возглавляет Бернс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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