Полянский обозначил ближайшие планы по расследованию подрыва «Северных потоков» 07 марта 2023 в 23:54 Размер текста - 17 + Подрыв на обеих нитках «Северного потока» был совершен в ночь на 22 сентября 2022 года Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование по резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках» состоится до конца марта. Об этом он написал в соцсетях. «Состоялось три раунда консультаций экспертов по проекту резолюции. Голосование определенно состоится к концу марта», — написал Дмитрий Полянский в Twitter. Он добавил, что такое решение подтверждает правоту России, которая требует принять резолюцию СБ ООН о запуске международного расследования по подрывам под эгидой генерального секретаря ООН. Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее требовал компенсации за подрыв «Северных потоках». Подрыв на обеих нитках «Северного потока» был совершен в ночь на 22 сентября 2022 года. Тогда было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков», обвинив в этом США. Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование по резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках» состоится до конца марта. Об этом он написал в соцсетях. «Состоялось три раунда консультаций экспертов по проекту резолюции. Голосование определенно состоится к концу марта», — написал Дмитрий Полянский в Twitter. Он добавил, что такое решение подтверждает правоту России, которая требует принять резолюцию СБ ООН о запуске международного расследования по подрывам под эгидой генерального секретаря ООН. Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее требовал компенсации за подрыв «Северных потоках». Подрыв на обеих нитках «Северного потока» был совершен в ночь на 22 сентября 2022 года. Тогда было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков», обвинив в этом США. Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям