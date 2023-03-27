Компания избавляется от жилья, которое раньше предоставляла своим сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени могут принять участие в аукционе по продаже непрофильных активов АО «Транснефть — Западная Сибирь». Объявления о продаже с аукциона двух квартир в Абатском районе Тюменской области компания разместила на электронной площадке «Сбербанк АСТ».

«Лоты №№ 20-А-2023-ОСР и 21-А-2023-ОСР, две квартиры в селе Абатском, расположенные в одном доме. Площади квартир — 57 и 40 квадратных метров. Аукцион на повышение цены, стартовые цены соответственно 1,2 млн рублей и 937 тыс. рублей», — сообщает платформа.

Известно, что обе квартиры расположены в двухэтажном кирпичном доме. Из описания лотов понятно, что ограничений на участие в этом аукционе нет. Состояние квартир продавец показал на фото, обе квартиры требуют полного ремонта. Однако, в обеих квартирах есть сантехника, электроплиты, кладовые и лоджии.

Кто ранее жил в продаваемом жилье, а так же причина продажи на момент публикации неизвестны. URA.RU направило письменный запрос руководству АО «Транснефть — Западная Сибирь», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще об одной квартире, которую продает другое предприятие в структуре «Транснефти».