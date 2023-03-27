27 марта 2023
26 марта 2023

В Перми продают базу отдыха за 90 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории базы отдыха расположены семь двухэтажных коттеджей (архивное фото) Фото:

В Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей, сообщается на популярном портале бесплатных объявлений.

«Продается база отдыха. На территории есть семь двухэтажных отдельно стоящих коттеджей площадью 200 квадратных метров. Также есть двухэтажное кирпичное здание с действующей столовой и здание с действующей сауной с бассейном, баром и комнатой отдыха. Цена — 90 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

При въезде на территорию стоит домик круглосуточной охраны. По словам владельца, на базе отдыха сделаны проезжие дороги, тротуары, газоны и освещение.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают базу отдыха «Берендей». Она построена в стиле русской деревни и стоит 28,5 миллионов рублей.

База отдыха находится в Перми
База отдыха находится в Перми
На территории базы есть семь отдельно стоящих коттеджей
На территории базы есть семь отдельно стоящих коттеджей
Стоимость базы отдыха составляет 90 миллионов рублей
Стоимость базы отдыха составляет 90 миллионов рублей

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В Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей, сообщается на популярном портале бесплатных объявлений. «Продается база отдыха. На территории есть семь двухэтажных отдельно стоящих коттеджей площадью 200 квадратных метров. Также есть двухэтажное кирпичное здание с действующей столовой и здание с действующей сауной с бассейном, баром и комнатой отдыха. Цена — 90 миллионов рублей», — говорится в объявлении. При въезде на территорию стоит домик круглосуточной охраны. По словам владельца, на базе отдыха сделаны проезжие дороги, тротуары, газоны и освещение. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают базу отдыха «Берендей». Она построена в стиле русской деревни и стоит 28,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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