На территории базы отдыха расположены семь двухэтажных коттеджей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей, сообщается на популярном портале бесплатных объявлений.

«Продается база отдыха. На территории есть семь двухэтажных отдельно стоящих коттеджей площадью 200 квадратных метров. Также есть двухэтажное кирпичное здание с действующей столовой и здание с действующей сауной с бассейном, баром и комнатой отдыха. Цена — 90 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

При въезде на территорию стоит домик круглосуточной охраны. По словам владельца, на базе отдыха сделаны проезжие дороги, тротуары, газоны и освещение.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают базу отдыха «Берендей». Она построена в стиле русской деревни и стоит 28,5 миллионов рублей.

База отдыха находится в Перми Сайт Avito

На территории базы есть семь отдельно стоящих коттеджей Сайт Avito