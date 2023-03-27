В Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей, сообщается на популярном портале бесплатных объявлений.
«Продается база отдыха. На территории есть семь двухэтажных отдельно стоящих коттеджей площадью 200 квадратных метров. Также есть двухэтажное кирпичное здание с действующей столовой и здание с действующей сауной с бассейном, баром и комнатой отдыха. Цена — 90 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
При въезде на территорию стоит домик круглосуточной охраны. По словам владельца, на базе отдыха сделаны проезжие дороги, тротуары, газоны и освещение.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают базу отдыха «Берендей». Она построена в стиле русской деревни и стоит 28,5 миллионов рублей.
База отдыха находится в Перми
Сайт Avito
На территории базы есть семь отдельно стоящих коттеджей
Сайт Avito
Стоимость базы отдыха составляет 90 миллионов рублей
В Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей, сообщается на популярном портале бесплатных объявлений. «Продается база отдыха. На территории есть семь двухэтажных отдельно стоящих коттеджей площадью 200 квадратных метров. Также есть двухэтажное кирпичное здание с действующей столовой и здание с действующей сауной с бассейном, баром и комнатой отдыха. Цена — 90 миллионов рублей», — говорится в объявлении. При въезде на территорию стоит домик круглосуточной охраны. По словам владельца, на базе отдыха сделаны проезжие дороги, тротуары, газоны и освещение. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают базу отдыха «Берендей». Она построена в стиле русской деревни и стоит 28,5 миллионов рублей.