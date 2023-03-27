27 марта 2023

Трамп дал Украине полтора года до полного уничтожения

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Украины. Сайт президента Украины, трамп дональд
Конфликт на Украине необходимо заканчивать прямо сейчас, заявил Дональд Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп.

«Конфликт должен прекратиться. Иначе Украину полностью уничтожат за полтора года», — передает слова Трампа Fox News. Он подчеркнул, что политика действующего президента Джо Байдена ведет исключительно к третьей мировой войне. Дональд Трамп выразил уверенность, что знает, как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. В связи с этим, конфликт стоит завершать уже сейчас, заключил Трамп.

Ранее экс-президент США Трамп уже заявлял, что готов завершить украинский конфликт за 24 часа без каких-либо затруднений. Действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США в данный момент сосредоточены исключительно на продолжении оказания военной помощи украинской власти, а не дипломатическое урегулирование с Москвой, передает RT. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил мнение, что мир на Украине настанет только лишь в тот момент, когда действующие украинские лидеры осознают реальность, сообщает телеканал 360.

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Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп. «Конфликт должен прекратиться. Иначе Украину полностью уничтожат за полтора года», — передает слова Трампа Fox News. Он подчеркнул, что политика действующего президента Джо Байдена ведет исключительно к третьей мировой войне. Дональд Трамп выразил уверенность, что знает, как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. В связи с этим, конфликт стоит завершать уже сейчас, заключил Трамп. Ранее экс-президент США Трамп уже заявлял, что готов завершить украинский конфликт за 24 часа без каких-либо затруднений. Действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США в данный момент сосредоточены исключительно на продолжении оказания военной помощи украинской власти, а не дипломатическое урегулирование с Москвой, передает RT. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил мнение, что мир на Украине настанет только лишь в тот момент, когда действующие украинские лидеры осознают реальность, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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