Трамп дал Украине полтора года до полного уничтожения

28 марта 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине необходимо заканчивать прямо сейчас, заявил Дональд Трамп Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп. «Конфликт должен прекратиться. Иначе Украину полностью уничтожат за полтора года», — передает слова Трампа Fox News . Он подчеркнул, что политика действующего президента Джо Байдена ведет исключительно к третьей мировой войне. Дональд Трамп выразил уверенность, что знает, как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. В связи с этим, конфликт стоит завершать уже сейчас, заключил Трамп. Ранее экс-президент США Трамп уже заявлял, что готов завершить украинский конфликт за 24 часа без каких-либо затруднений. Действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США в данный момент сосредоточены исключительно на продолжении оказания военной помощи украинской власти, а не дипломатическое урегулирование с Москвой, передает RT. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил мнение, что мир на Украине настанет только лишь в тот момент, когда действующие украинские лидеры осознают реальность, сообщает телеканал 360.

Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп. «Конфликт должен прекратиться. Иначе Украину полностью уничтожат за полтора года», — передает слова Трампа Fox News. Он подчеркнул, что политика действующего президента Джо Байдена ведет исключительно к третьей мировой войне. Дональд Трамп выразил уверенность, что знает, как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. В связи с этим, конфликт стоит завершать уже сейчас, заключил Трамп. Ранее экс-президент США Трамп уже заявлял, что готов завершить украинский конфликт за 24 часа без каких-либо затруднений. Действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США в данный момент сосредоточены исключительно на продолжении оказания военной помощи украинской власти, а не дипломатическое урегулирование с Москвой, передает RT. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил мнение, что мир на Украине настанет только лишь в тот момент, когда действующие украинские лидеры осознают реальность, сообщает телеканал 360.