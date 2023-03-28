В Европе задумали бойкотировать Совбез ООН

Politico: Европа будет бойкотировать Совет безопасности ООН в случае присоединения к нему России

28 марта 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Постоянные и ратационные члены Совбеза ООН будут бойкотировать орган, заявил Коломб Каэн-Сальвадор Фото: Официальный сайт президента Украины Европейские инициаторы будут бойкотировать Совет безопасности ООН, если Россия присоединится к нему в качестве председателя в апреле 2023 года. Об этом заявил Коломб Каэн-Сальвадор, экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas. «В соответствии с этим (с возможным присоединением России к Совбезу ООН — прим. URA.RU), Atlas начал кампанию „Бойкот ООН России“, настаивая на том, чтобы, по крайней мере, семь из 15 стран-членов Совета Безопасности бойкотировали этот орган в течение апреля, тем самым лишив Россию возможности что-либо предпринимать внутри ООН», — заявил Сальвадора. Его слова приводит Politico . Инициатор бойкота объяснил, что протест будет заключаться в неявке постоянных и ротационных членов Совбеза ООН на сессии и заседания, среди которых находятся США, Великобритания, Франция, Япония, Швейцария и другие. Для принятия любых решений на заседаниях требуются голоса как минимум девяти стран. В таком случае будет считаться, что голос России на заседаниях Совбеза ООН не будет иметь значения. Ранее постпред России при всемирной организации ООН Василий Небензя сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров может посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в апреле, передает RT. Он отметил, что Лавров посетит несколько заседаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские инициаторы будут бойкотировать Совет безопасности ООН, если Россия присоединится к нему в качестве председателя в апреле 2023 года. Об этом заявил Коломб Каэн-Сальвадор, экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas. «В соответствии с этим (с возможным присоединением России к Совбезу ООН — прим. URA.RU), Atlas начал кампанию „Бойкот ООН России“, настаивая на том, чтобы, по крайней мере, семь из 15 стран-членов Совета Безопасности бойкотировали этот орган в течение апреля, тем самым лишив Россию возможности что-либо предпринимать внутри ООН», — заявил Сальвадора. Его слова приводит Politico. Инициатор бойкота объяснил, что протест будет заключаться в неявке постоянных и ротационных членов Совбеза ООН на сессии и заседания, среди которых находятся США, Великобритания, Франция, Япония, Швейцария и другие. Для принятия любых решений на заседаниях требуются голоса как минимум девяти стран. В таком случае будет считаться, что голос России на заседаниях Совбеза ООН не будет иметь значения. Ранее постпред России при всемирной организации ООН Василий Небензя сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров может посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в апреле, передает RT. Он отметил, что Лавров посетит несколько заседаний.