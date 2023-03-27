В Свердловскую область вернутся морозы

С 29 марта в Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15 градусов ночью. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Уральского гидрометцентра.
«Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем, ночью до -4 градусов», — говорится в прогнозе погоды в Свердловской области на 29 марта. В конце месяца похолодает еще сильнее — жители северных районов ночью ощутят морозы до -15 градусов, а горожане — до -6.
Днем 28 марта в регионе ожидается до 9 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что 27 марта температура в Екатеринбурге достигла 45-летнего максимума. Днем температура держалась на уровне 16 градусов.
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