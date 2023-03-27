27 марта 2023

В Свердловскую область вернутся морозы

В Свердловской области резко похолодает до -6 градусов с 29 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Похолодание придет в регион с 29 марта Фото:

С 29 марта в Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15 градусов ночью. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

«Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем, ночью до -4 градусов», — говорится в прогнозе погоды в Свердловской области на 29 марта. В конце месяца похолодает еще сильнее — жители северных районов ночью ощутят морозы до -15 градусов, а горожане — до -6.

Днем 28 марта в регионе ожидается до 9 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что 27 марта температура в Екатеринбурге достигла 45-летнего максимума. Днем температура держалась на уровне 16 градусов.

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С 29 марта в Свердловской области ожидается резкое похолодание до -15 градусов ночью. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Уральского гидрометцентра. «Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем, ночью до -4 градусов», — говорится в прогнозе погоды в Свердловской области на 29 марта. В конце месяца похолодает еще сильнее — жители северных районов ночью ощутят морозы до -15 градусов, а горожане — до -6. Днем 28 марта в регионе ожидается до 9 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что 27 марта температура в Екатеринбурге достигла 45-летнего максимума. Днем температура держалась на уровне 16 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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