Курганский депутат призвала коллег саботировать предложение правительства

Свое предложение на заседании думы высказала депутат Наталья Воробьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева призвала коллег отказаться от предложения местного правительства продать три здания, которые принадлежали депздраву. Об этом стало известно 28 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«В прогнозный план включены три здания, которые принадлежали в Кургане департаменту здравоохранения, и до недавнего времени использовались. Кроме того, они отремонтированы, находятся в центре города. Мне не очень понятно, зачем мы продаем эти помещения», — отметила Воробьева. Она предложила передать помещения некоммерческим организациям. Воробьева заявила, что не будет голосовать и призывала соратников последовать ее примеру.

Директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина объяснила, что из-за появления новой поликлиники необходимости в использовании этих объектов сейчас нет. А некоммерческим организациям нужны небольшие помещения, так что эти здания не подойдут.

Всего в план приватизации предложили включить десять объектов недвижимости, пять из которых в Кургане. Также представители департамента предложили включить в план 28 неиспользуемых транспортных средств. От продажи недвижимости власти планируют получить около 20 млн рублей. Директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин в ответ на критику депутатов ответил, что у правительств регионов появились дополнительные финансовые обязательства по расходам, поэтому власти ищут способы получить доход.

Пять депутатов проголосовали против внесения изменений в план приватизации. Также были воздержавшиеся от голосования. Несмотря на это большинством голосов изменения были приняты.

Ранее депутат гордумы Кургана Яков Сидоров высказался против приватизации помещений медицинских учреждений. Он предложил жителям региона донести до их депутатов свою позицию по продаже этой недвижимости.