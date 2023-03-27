На новое крупное производство в Свердловской области ищут сотрудников

На новый завод «Нейвасталь» в Алапаевске ищут сотрудников

28 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

На завод «Нейвасталь» ищут начальников цехов, электриков и другой персонал Фото: Денис Моргунов © URA.RU На завод «Нейвасталь» в Алапаевске, где будут производить стальные заготовки и готовую продукцию для горнорудной и угольной промышленности, ищут первых сотрудников. На предприятие уже требуются 130 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Формат-ЕК». «Мы начинаем поиск персонала среди жителей Алапаевска и округа. Первая ярмарка вакансий состоится уже 29 марта. На данный момент требуются 130 человек. По мере реализации инвестпроекта появляется потребность в определенном персонале», — рассказали представители завода. На предприятие требуются мастер подготовки производства, специалист отдела персонала, начальник участка водоснабжения и водоотведения, заместитель начальника цеха по производству, начальники участков, инженеры, электрики, мастера вальцетокарной мастерской и другие. Полный список вакансий опубликован на сайте Head Hunter. В Алапаевске ведется строительство завода «Нейвасталь» от компании «Формат-ЕК» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей. Всего на заводе смогут трудиться порядка 1,2 тысячи рабочих.

На завод «Нейвасталь» в Алапаевске, где будут производить стальные заготовки и готовую продукцию для горнорудной и угольной промышленности, ищут первых сотрудников. На предприятие уже требуются 130 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Формат-ЕК». «Мы начинаем поиск персонала среди жителей Алапаевска и округа. Первая ярмарка вакансий состоится уже 29 марта. На данный момент требуются 130 человек. По мере реализации инвестпроекта появляется потребность в определенном персонале», — рассказали представители завода. На предприятие требуются мастер подготовки производства, специалист отдела персонала, начальник участка водоснабжения и водоотведения, заместитель начальника цеха по производству, начальники участков, инженеры, электрики, мастера вальцетокарной мастерской и другие. Полный список вакансий опубликован на сайте Head Hunter. В Алапаевске ведется строительство завода «Нейвасталь» от компании «Формат-ЕК» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей. Всего на заводе смогут трудиться порядка 1,2 тысячи рабочих.