27 марта 2023

Судебный процесс по отставке мэра в ХМАО приостановили

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновники, наручные часы, судебное заседание, суд, депутаты
Слушания по делу об отставке Дейнеки возобновят после его выздоровления Фото:

Судебный процесс по отставке главы Мегиона Олега Дейнеки приостановили. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что слушания планируется возобновить после выздоровления мэра.

«Судья мегионского городского суда Юлия Каримова приняла решение приостановить процесс по отставке Дейнеки. Слушания начнутся после его выздоровления», — сообщил инсайдер.

По имеющейся у собеседника информации, заседание проходило в закрытом формате из-за ходатайства стороны ответчика. «В ходе процесса обсуждали состояние здоровья мэра. Дело о коррупции рассматривалось в закрытом порядке, а всех слушателей выгнали из зала заседаний», — возмутился инсайдер.

Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов подтвердил приостановку слушаний. «Суд приостановили. Заверенная справка о состоянии здоровья главы была передана судье», — добавил Алчинов.

Ранее URA.RU писало о том, что Дейнека, который проходит лечение в одной из израильских клиник, пригласил к себе своего духовника. Поездку оплатила семья мэра.

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Судебный процесс по отставке главы Мегиона Олега Дейнеки приостановили. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что слушания планируется возобновить после выздоровления мэра. «Судья мегионского городского суда Юлия Каримова приняла решение приостановить процесс по отставке Дейнеки. Слушания начнутся после его выздоровления», — сообщил инсайдер. По имеющейся у собеседника информации, заседание проходило в закрытом формате из-за ходатайства стороны ответчика. «В ходе процесса обсуждали состояние здоровья мэра. Дело о коррупции рассматривалось в закрытом порядке, а всех слушателей выгнали из зала заседаний», — возмутился инсайдер. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов подтвердил приостановку слушаний. «Суд приостановили. Заверенная справка о состоянии здоровья главы была передана судье», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о том, что Дейнека, который проходит лечение в одной из израильских клиник, пригласил к себе своего духовника. Поездку оплатила семья мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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