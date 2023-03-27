Судебный процесс по отставке мэра в ХМАО приостановили

28 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Слушания по делу об отставке Дейнеки возобновят после его выздоровления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебный процесс по отставке главы Мегиона Олега Дейнеки приостановили. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что слушания планируется возобновить после выздоровления мэра. «Судья мегионского городского суда Юлия Каримова приняла решение приостановить процесс по отставке Дейнеки. Слушания начнутся после его выздоровления», — сообщил инсайдер. По имеющейся у собеседника информации, заседание проходило в закрытом формате из-за ходатайства стороны ответчика. «В ходе процесса обсуждали состояние здоровья мэра. Дело о коррупции рассматривалось в закрытом порядке, а всех слушателей выгнали из зала заседаний», — возмутился инсайдер. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов подтвердил приостановку слушаний. «Суд приостановили. Заверенная справка о состоянии здоровья главы была передана судье», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о том, что Дейнека, который проходит лечение в одной из израильских клиник, пригласил к себе своего духовника. Поездку оплатила семья мэра.

Судебный процесс по отставке главы Мегиона Олега Дейнеки приостановили. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что слушания планируется возобновить после выздоровления мэра. «Судья мегионского городского суда Юлия Каримова приняла решение приостановить процесс по отставке Дейнеки. Слушания начнутся после его выздоровления», — сообщил инсайдер. По имеющейся у собеседника информации, заседание проходило в закрытом формате из-за ходатайства стороны ответчика. «В ходе процесса обсуждали состояние здоровья мэра. Дело о коррупции рассматривалось в закрытом порядке, а всех слушателей выгнали из зала заседаний», — возмутился инсайдер. Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов подтвердил приостановку слушаний. «Суд приостановили. Заверенная справка о состоянии здоровья главы была передана судье», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU писало о том, что Дейнека, который проходит лечение в одной из израильских клиник, пригласил к себе своего духовника. Поездку оплатила семья мэра.