Тюменцы отказываются от отдыха в Крыму

28 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

По словам турагентов, на падении спроса прежде всего сказалось отсутствие прямых рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тюмени этим летом отказались от отдыха в Крыму. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в туристической сфере. По их словам, падение спроса связано со сложной логистикой и отсутствием прямых рейсов. «За последние полгода ни одного запроса на Крым не поступало. Даже сейчас в преддверии начала туристического сезона таких заявок нет», — рассказывает Альбина Дорош, турагент компании Travel service. По ее словам, туроператоры сейчас не предлагают пакетных туров в Крым. Агенты готовы помочь забронировать гостиницу, а добираться до полуострова туристам придется самостоятельно. Отсутствие спроса также подтвердил другой источник в туристической сфере. «Сейчас небо над Крымом закрыто по понятным причинам. И туристам не доставляет удовольствия добираться туда несколько суток. Когда были прямые рейсы, тюменцы активнее раскупали путевки, сейчас проще слетать в тот же Сочи», — рассказывает собеседник агентства. Ранее агентство рассказывало о том, в какие страны бюджетнее всего слетать из Тюмени на майские праздники. В список вошли Абхазия, Турция и ОАЭ.

Жители Тюмени этим летом отказались от отдыха в Крыму. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в туристической сфере. По их словам, падение спроса связано со сложной логистикой и отсутствием прямых рейсов. «За последние полгода ни одного запроса на Крым не поступало. Даже сейчас в преддверии начала туристического сезона таких заявок нет», — рассказывает Альбина Дорош, турагент компании Travel service. По ее словам, туроператоры сейчас не предлагают пакетных туров в Крым. Агенты готовы помочь забронировать гостиницу, а добираться до полуострова туристам придется самостоятельно. Отсутствие спроса также подтвердил другой источник в туристической сфере. «Сейчас небо над Крымом закрыто по понятным причинам. И туристам не доставляет удовольствия добираться туда несколько суток. Когда были прямые рейсы, тюменцы активнее раскупали путевки, сейчас проще слетать в тот же Сочи», — рассказывает собеседник агентства. Ранее агентство рассказывало о том, в какие страны бюджетнее всего слетать из Тюмени на майские праздники. В список вошли Абхазия, Турция и ОАЭ.