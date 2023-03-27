Тюменцы отказываются от отдыха в Крыму

Жители Тюмени этим летом отказались от отдыха в Крыму. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в туристической сфере. По их словам, падение спроса связано со сложной логистикой и отсутствием прямых рейсов.
«За последние полгода ни одного запроса на Крым не поступало. Даже сейчас в преддверии начала туристического сезона таких заявок нет», — рассказывает Альбина Дорош, турагент компании Travel service. По ее словам, туроператоры сейчас не предлагают пакетных туров в Крым. Агенты готовы помочь забронировать гостиницу, а добираться до полуострова туристам придется самостоятельно.
Отсутствие спроса также подтвердил другой источник в туристической сфере. «Сейчас небо над Крымом закрыто по понятным причинам. И туристам не доставляет удовольствия добираться туда несколько суток. Когда были прямые рейсы, тюменцы активнее раскупали путевки, сейчас проще слетать в тот же Сочи», — рассказывает собеседник агентства.
Ранее агентство рассказывало о том, в какие страны бюджетнее всего слетать из Тюмени на майские праздники. В список вошли Абхазия, Турция и ОАЭ.
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