В Курганской области ожидаются ночные заморозки

В регионе может похолодать до -7 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ночью в последние дни марта температура воздуха, по прогнозу синоптиков, может опуститься до -7 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 29.03.2023, температура воздуха, ночь: +1, +6 градусов, при прояснении до -4 градусов. 30.03.2023, 31.03.2023, температура воздуха, ночь: -2, -7 градусов», — указано на сайте.

Дневная температура воздуха 29 марта может подняться до +7 градусов, 30 марта — до +8 градусов, 31 марта — до +10 градусов. 29 марта ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а 31 марта — до 12 метров в секунду. Помимо этого, 29 марта в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в Курганской области прогнозировали потепление до +15 градусов. При этом скорость ветра, согласно данным синоптиков, может достигнуть 17 метров в секунду.