В Тюмени исчез популярный препарат для лечения ангины

Препарата нет в тюменских аптеках уже несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из тюменских аптек исчез популярный и часто назначаемый врачами препарат «Гексорал» в форме спрея. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели и подтвердили местные фармацевты. Спрей назначают при лечении ангины, тонзиллита и других заболеваниях полости рта.

«У него [спрея] иностранный производитель. Как мне сказал провизор, „Гексорал“ в форме аэрозоля в аптеки „Фармленд“ больше не поступает. Он остался только в форме леденцов и раствора для полоскания», — рассказал корреспонденту читатель URA.RU, который искал в аптеке лекарство для ребенка.

Информацию о пропаже препарата подтвердила и заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. «Спрея давно уже нет. Только раствор для полоскания остался. Сначала он подорожал, а потом исчез совсем. Производитель — компания „Джонсон & Джонсон“. Вся группа их товаров постепенно исчезает», — рассказывает собеседница агентства.

Ранее агентство рассказывало о том, что из тюменских аптек исчез препарат, который прописывают при лечении шизофрении. Бельгийское лекарство отсутствует уже несколько месяцев, но его аналоги можно подобрать среди отечественных препаратов.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.