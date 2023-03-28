Адвокат написал жалобу на аппарат судьи Нели Яруллиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из 24 челябинских адвокатов, которым отказали в защите их коллеги Олега Косенко, задержанного ФСБ по подозрению в мошенничестве, написал жалобу на аппарат судьи Нели Яруллиной. Документ появился в распоряжении URA.RU.

«25 марта я прибыл к зданию суда. Двери суда были заперты. Пристав сказал, что аппарат судьи Яруллиной на месте, но команды пропускать в здание от нее не поступало», — пишет в жалобе адвокат.

Представлять интересы Косенко в суде планировали 25 адвокатов. Но суд допустил до заседания только Анастасию Татарченко. В жалобе адвокат поясняет, что передал ей свой ордер, чтобы она приобщила его к материалам уголовного дела.

«При таких обстоятельствах аппарат судьи Яруллиной подрывает авторитет судебной системы. Считаю возможным назначить проведение служебной проверки в отношении аппарата», — подытожил адвокат.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что дадут комментарий позднее.

Косенко задержали 24 марта сотрудники УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Заявление на него написал Александр Орехов, являющийся фигурантом уголовных дел в челябинском пенсионном фонде и отбывающий срок в колонии. Именно Косенко представлял его в суде и, по мнению Орехова, незаслуженно получил свой миллионный гонорар, так как не добился для него условного срока.