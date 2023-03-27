Власти ЯНАО помогут запустить новые инвестпроекты

В 2023 году в регионе запустят три инвестпроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городах ЯНАО откроются гостиница, автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха. Как сообщается на сайте правительства региона, центр «Мой бизнес» поможет запустить эти проекты в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске.

«Окружной центр „Мой бизнес“ поможет запустить на Ямале комплекс по обслуживанию и хранению техники для активного отдыха, гостиницу и автомойку. Проекты создадут 37 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Комплекс по обслуживанию техники будет находиться в Салехарде, трехэтажную гостиницу с рестораном и буфетом планируют построить в Губкинском, а новая автомойка появится в Ноябрьске.

В 2022 году с помощью центра «Мой бизнес» инвесторы модернизировали завод «Полярный ледник» в Харпе, а также открыли второй ресторан «Додо Пицца» и автотехцентр «Patron» в Ноябрьске. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО предприниматели занялись развитием банного бизнеса. Рекомендации они получили от главы округа Дмитрия Артюхова.