Депутат Госдумы Попов допустил, что чиновники и депутаты потеряют работу из-за нейросетей

Чиновники и депутаты могут лишиться работы, как и представители других профессий, так как часть их обязанностей способны выполнять нейросети. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов.
«Посмотрим. Чем меньше будет чиновников, тем лучше. Но, конечно, нейросети и другие технические новшества грозят всем профессиям», — заявил Попов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Депутат считает, что замена части сотрудников нейросетями ближе, чем кажется. По его словам, человечество даже искусственно тормозит прогресс, чтобы не создавать проблем на рынке труда.
Искусственный интеллект может выполнять часть обязанностей копирайтеров, графических дизайнеров и аналитиков данных, заявляла URA.RU руководитель инсорсинговых направлений компании ITGLOBAL Ольга Звагольская. Директор направления Data Fusion Лиги Цифровой Экономики Александр Кобозев отмечал, что нейросети пока не умеют нестандартно мыслить, поэтому полностью заменить человека не смогут.
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