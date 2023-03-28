Семья замдиректора «Горводоканала» Сургута лишила предприятие 7 млн рублей

Деньги выдавались на покупку недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте заместитель директора «Горводоканала» по финансам Елена Арефьева устроила на работу шестерых родственников, некоторым из них выдала займы, а после все уволились, оставив миллионные долги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«С 2017 по 2021 годы Арефьева устроила на работу в „Горводоканал“ шестерых родственников. Сына, гражданского мужа, племянниц и их мужей. После она помогла некоторым из них получить миллионные ссуды. Такие же займы она выписывала и себе. В итоге получили они более 14 млн рублей. А в 2021 году уволились, так и не вернув полностью долг», — сообщил источник.

В «Горводоканале» журналисту URA.RU подтвердили, что Арефьева трудоустроила на предприятие шестерых родственников и помогла некоторым получить деньги, являясь членом комиссии по выдаче займов. Общий долг составляет 7,5 млн рублей. «СГМУП „ГВК“ обратился в суды о взыскании долга, выиграл их, однако взыскать его не представляется возможным в виду отсутствия у всех имущества. Несмотря на то, что займы были целевыми и брались на приобретение земли, домов и квартиры. Предприятие делает все возможное, чтобы вернуть деньги. Работают приставы», — сообщили в «Горводоканале».

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор «Горводоканала» Владимир Карнов стал самым высокооплачиваемым руководителем среди всех муниципальных предприятий и учреждений по итогам 2021 года. Его среднемесячный заработок составлял 566 тысяч рублей в месяц.