Военный эксперт назвал потери ВСУ в Бахмуте

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ теряют в Бахмуте 11 тысяч военных ежемесячно

29 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

По всему фронту ВСУ ежедневно теряют до 600 человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На артемовском (бахмутском) направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Из разных источников за месяц выходит порядка 11 тысяч убитыми, ранеными. Там же и добровольцы воюют, поэтому не все учитывается министерством обороны Украины. Но там большие потери. Еще много без вести пропавших. Как видим, не все тела противник забирает, в том числе и в Артемовске. Они не зря это прозвали „бахмутской мясорубкой“, потому что там жесткие бои», — заявил Василий Дандыкин. При этом по всему фронту ВСУ теряет до 600 человек, отметил военный эксперт «Общие потери каждый день полноценный батальон убитыми. 400-600 человек. Это у министерства обороны в сводках, но я думаю, здесь не все учитываются. Потери большие, не считая раненых. С ранеными еще надо на два умножать», — заключил капитан первого ранга запаса. Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что ВСУ в боях за Бахмут (Артемовск) теряют от 100 до 200 солдат в день. Американский ветеран Ноктис Дрейвен отметил, что украинские военные будут постоянно отступать после сдачи города, так как они не смогут выстроить подобную оборону в других населенных пунктах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На артемовском (бахмутском) направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Из разных источников за месяц выходит порядка 11 тысяч убитыми, ранеными. Там же и добровольцы воюют, поэтому не все учитывается министерством обороны Украины. Но там большие потери. Еще много без вести пропавших. Как видим, не все тела противник забирает, в том числе и в Артемовске. Они не зря это прозвали „бахмутской мясорубкой“, потому что там жесткие бои», — заявил Василий Дандыкин. При этом по всему фронту ВСУ теряет до 600 человек, отметил военный эксперт «Общие потери каждый день полноценный батальон убитыми. 400-600 человек. Это у министерства обороны в сводках, но я думаю, здесь не все учитываются. Потери большие, не считая раненых. С ранеными еще надо на два умножать», — заключил капитан первого ранга запаса. Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что ВСУ в боях за Бахмут (Артемовск) теряют от 100 до 200 солдат в день. Американский ветеран Ноктис Дрейвен отметил, что украинские военные будут постоянно отступать после сдачи города, так как они не смогут выстроить подобную оборону в других населенных пунктах.