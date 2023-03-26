В Британии раскрыли катастрофические потери ВСУ в Бахмуте

Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в битве за Бахмут
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Число потерь ВСУ под Бахмутом может вынудить Украину оставить город Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В сражении за Бахмут (Артемовск) Вооруженные силу Украины теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город. Об этом сообщает британская газета Sunday Times.

«Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих в день», — говорится в материале газеты. Такие потери могут заставить Украину оставить Бахмут и отступить к западным городам — Славянск и Краматорск.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. К 31 декабря прошлого года отряд ЧВК «Вагнер» вошел в город. После этого начались уличные бои, которые продолжается до сих пор. 25 марта бойцы ЧВК приступили к штурму центра города. Для этих целей задействовано семь штурмовых групп.

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В сражении за Бахмут (Артемовск) Вооруженные силу Украины теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город. Об этом сообщает британская газета Sunday Times. «Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих в день», — говорится в материале газеты. Такие потери могут заставить Украину оставить Бахмут и отступить к западным городам — Славянск и Краматорск. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. К 31 декабря прошлого года отряд ЧВК «Вагнер» вошел в город. После этого начались уличные бои, которые продолжается до сих пор. 25 марта бойцы ЧВК приступили к штурму центра города. Для этих целей задействовано семь штурмовых групп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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