Американский ветеран предрек крах Украины после сдачи Бахмута

Американский ветеран Ноктис Дрейвен: ВСУ будут постоянно отступать после сдачи Бахмута

26 марта 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Бахмут является последней оборонной точкой Украины, следует из слов Ноктиса Дрейвена Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет выстроить в других городах такую же линию обороны, которая действует в Бахмуте (Артемовске). Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен, отмечая, что после сдачи Бахмута ВСУ будут вынуждены постоянно отступать. «Если Россия освободит Бахмут, то Украина больше никогда не сможет построить такую же оборону. Запад, конечно, будет преуменьшать это, но на самом деле для обороны Украины все почти закончено», — заявил Дрейвен в своем аккаунте в Twitter. Он сравнил сдачу Бахмута с потерей замка, после которого бои начинают идти за менее защищенные оборонительные точки. По его словам, после потери города украинские войска будет постоянно отступать. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» взяли несколько населенных пунктов с северо-востока и юга, постепенно окружая город. С 31 декабря в городе начались уличные бои. 25 марта солдаты ЧВК «Вагнер» начали штурм центра Артемовска.

Украина не сможет выстроить в других городах такую же линию обороны, которая действует в Бахмуте (Артемовске). Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен, отмечая, что после сдачи Бахмута ВСУ будут вынуждены постоянно отступать. «Если Россия освободит Бахмут, то Украина больше никогда не сможет построить такую же оборону. Запад, конечно, будет преуменьшать это, но на самом деле для обороны Украины все почти закончено», — заявил Дрейвен в своем аккаунте в Twitter. Он сравнил сдачу Бахмута с потерей замка, после которого бои начинают идти за менее защищенные оборонительные точки. По его словам, после потери города украинские войска будет постоянно отступать. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» взяли несколько населенных пунктов с северо-востока и юга, постепенно окружая город. С 31 декабря в городе начались уличные бои. 25 марта солдаты ЧВК «Вагнер» начали штурм центра Артемовска.