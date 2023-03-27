В Ханты-Мансийском районе запустили воздушные перевозки из-за распутицы

В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) запустили пассажирские перевозки вертолетами и судами на воздушной подушке из-за распутицы. Глава района Кирилл Минулин опубликовал пост в своем telegram-канале список маршрутов.
«В связи с приближающейся распутицей в Ханты-Мансийском районе начинаются пассажирские перевозки вертолетами. Также осуществляется запуск перевозки судами на воздушной подушке», — написал Минулин.
С 27 марта осуществляются пассажирские перевозки судами на воздушной подушке из Ханты-Мансийска в Нялинское, Кышик, Пырьях, Троицу и обратно. С 28 марта начались полеты воздушного транспорта из Ханты-Мансийска в Цингалы и Реполово; из Ханты-Мансийска в Сибирский, Выкатной и Тюли; из Ханты-Мансийска в Елизарово, Кедровый и Урманный, а также из Ханты-Мансийска в Согом. С 29 марта добавится вертолетный маршрут «Ханты-Мансийск — Зенково — Ханты-Мансийск».
Ранее URA.RU писало о закрытии автозимников в Сургутском районе. Из-за оттепели с 29 марта перекроют движения на четырех зимниках и одной ледовой переправе.
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