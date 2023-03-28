Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах России

28 марта 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

В ближайшие три дня ночью в Салехарде похолодает до -25 градусов, отметил Роман Вильфанд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца рабочей неделе резко похолодает до -20, -25 ночью и до -8, -13 днем в Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде, Новом Уренгое. На 5—7 градусов понизится температура и на юге Европейской территории России (Крым, Сочи, регионы Краснодарского края), на Урале, в Москве. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде, Новом Уренгое ночные температуры в течение ближайших трех дней будут очень низкие, ниже нормы на 5—7 градусов, до -20, -25 градусов. Днем -8, -13. В ближайшие два дня понизится температура и на юге европейской России. Примерно на 7—8 градусов в Краснодарском крае, Крыму. Отрицательное значение ночью будет в степных районах полуострова, а также в отдельных регионах Краснодарского края. Днем, вместо +17, +19 (еще 26, 27 марта), температура понизится до +8, +10 градусов. В Сочи тоже очень резко понизится температура на 7—8 градусов», — дал прогноз Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога, погода на европейской территории России возвращается к норме. «Погода на европейской территории России опережала свое развитие примерно на три недели. Сейчас происходит возвращение к норме. Если 28 марта температура воздуха в Москве составила +10 градусов, то завтра к вечеру прогнозируется постепенное понижение до +2, +4. В ночь на 30 марта уже до 0. В четверг днем +5, +7 градусов. То есть температура сразу понизится на 6, 7 градусов. В ночь на 31 марта до -1, -5. Днем +5, +10. Понижение температуры, кстати, будет и в Санкт-Петербурге. Отрицательные значения ночью будут в последних числах марта и первых числах апреля. Днем +3, +7», — подчеркнул Вильфанд. Собеседник агентства добавил, что резкое понижение температуры ожидается и на Урале. «Еще 27 марта в Свердловской области температура была около +12, +15, на юге Урала максимальные значения доходили до +18, а уже 29 марта в Свердловской области ночные температуры отрицательные. Днем от +1 до +6 градусов. По Екатеринбургу +3, +5. Такая погода вполне соответствует климатическим характеристикам, а в последующем температура еще понизится, ночью до -2, -7. Днем +5, +9 градусов. В Челябинске 30 марта ночные температуры будут доходить до -4, -6. В последующие дни минимальные значения также будут отрицательные. Днем +10, +12 градусов. Это значит, что весна еще подождет приходить», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До конца рабочей неделе резко похолодает до -20, -25 ночью и до -8, -13 днем в Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде, Новом Уренгое. На 5—7 градусов понизится температура и на юге Европейской территории России (Крым, Сочи, регионы Краснодарского края), на Урале, в Москве. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде, Новом Уренгое ночные температуры в течение ближайших трех дней будут очень низкие, ниже нормы на 5—7 градусов, до -20, -25 градусов. Днем -8, -13. В ближайшие два дня понизится температура и на юге европейской России. Примерно на 7—8 градусов в Краснодарском крае, Крыму. Отрицательное значение ночью будет в степных районах полуострова, а также в отдельных регионах Краснодарского края. Днем, вместо +17, +19 (еще 26, 27 марта), температура понизится до +8, +10 градусов. В Сочи тоже очень резко понизится температура на 7—8 градусов», — дал прогноз Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога, погода на европейской территории России возвращается к норме. «Погода на европейской территории России опережала свое развитие примерно на три недели. Сейчас происходит возвращение к норме. Если 28 марта температура воздуха в Москве составила +10 градусов, то завтра к вечеру прогнозируется постепенное понижение до +2, +4. В ночь на 30 марта уже до 0. В четверг днем +5, +7 градусов. То есть температура сразу понизится на 6, 7 градусов. В ночь на 31 марта до -1, -5. Днем +5, +10. Понижение температуры, кстати, будет и в Санкт-Петербурге. Отрицательные значения ночью будут в последних числах марта и первых числах апреля. Днем +3, +7», — подчеркнул Вильфанд. Собеседник агентства добавил, что резкое понижение температуры ожидается и на Урале. «Еще 27 марта в Свердловской области температура была около +12, +15, на юге Урала максимальные значения доходили до +18, а уже 29 марта в Свердловской области ночные температуры отрицательные. Днем от +1 до +6 градусов. По Екатеринбургу +3, +5. Такая погода вполне соответствует климатическим характеристикам, а в последующем температура еще понизится, ночью до -2, -7. Днем +5, +9 градусов. В Челябинске 30 марта ночные температуры будут доходить до -4, -6. В последующие дни минимальные значения также будут отрицательные. Днем +10, +12 градусов. Это значит, что весна еще подождет приходить», — подытожил он.