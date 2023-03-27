Министр Фальков призвал тюменского губернатора тщательно проработать проект кампуса

28 марта 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Фальков подчеркнул, что межвузовский кампус, в первую очередь, станет средой для обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал губернатора Тюменской области Александра Моора тщательно проработать проект межвузовского кампуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. «Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел рабочее совещание с руководителями регионов-победителей второй волны отбора по созданию кампусов мирового уровня. Министр обратил внимание губернаторов на необходимость проработки содержательной части каждого отдельного проекта <…> О ходе реализации проектов доложили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в пресс-службе министерства. Фальков подчеркнул, что кампус, в первую очередь, станет средой для обучения и занятия исследовательской деятельностью. По его словам, в процессе реализации важно объединить представителей вузов, бизнеса и региональных властей. Это поможет определить, какие образовательные программы откроются в кампусе и как они будут проводиться. Ранее URA.RU писало, что межвузовский кампус планируют построить на левом берегу реки Туры. Однако позже строительство перенесли, так как жители района старой Зареки высказались против этого. После глава региона объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Выделение денег на строительство одобрили федеральные власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал губернатора Тюменской области Александра Моора тщательно проработать проект межвузовского кампуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. «Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел рабочее совещание с руководителями регионов-победителей второй волны отбора по созданию кампусов мирового уровня. Министр обратил внимание губернаторов на необходимость проработки содержательной части каждого отдельного проекта <…> О ходе реализации проектов доложили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в пресс-службе министерства. Фальков подчеркнул, что кампус, в первую очередь, станет средой для обучения и занятия исследовательской деятельностью. По его словам, в процессе реализации важно объединить представителей вузов, бизнеса и региональных властей. Это поможет определить, какие образовательные программы откроются в кампусе и как они будут проводиться. Ранее URA.RU писало, что межвузовский кампус планируют построить на левом берегу реки Туры. Однако позже строительство перенесли, так как жители района старой Зареки высказались против этого. После глава региона объявил об изменении проекта в связи с необходимостью экономии бюджета. Выделение денег на строительство одобрили федеральные власти.