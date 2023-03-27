27 марта 2023

ЧВК «Вагнер» набирает в Перми штурмовиков и бойцов во взводы огневой поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
Частная военная компания набирает бойцов в Прикамье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проводит в Пермском крае набор бойцов в штурмовые подразделения, на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Претендентам обещают денежные вознаграждения от 240 тысяч в месяц и премии до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе ЧВК.

«Требуются бойцы на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Требуются бойцы в штурмовые подразделения: стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, связисты», — указано в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь».

Частная компания ждет претендентов от 22 до 60 лет. В качестве дополнительных «бонусов» указаны: оплачиваемый отпуск, лечение и компенсации. В сообщении говорится, что с полным перечнем вакансий можно ознакомиться по телефона представительства в регионе.

Ранее в Прикамье ЧВК «Вагнер» объявила о наборе электриков, системных администраторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Частной военной компании также требовался медперсонал. Санитарам и медбратьям обещали платить от 220 тысяч, а врачам-специалистам — от 260 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проводит в Пермском крае набор бойцов в штурмовые подразделения, на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Претендентам обещают денежные вознаграждения от 240 тысяч в месяц и премии до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе ЧВК. «Требуются бойцы на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Требуются бойцы в штурмовые подразделения: стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, связисты», — указано в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Частная компания ждет претендентов от 22 до 60 лет. В качестве дополнительных «бонусов» указаны: оплачиваемый отпуск, лечение и компенсации. В сообщении говорится, что с полным перечнем вакансий можно ознакомиться по телефона представительства в регионе. Ранее в Прикамье ЧВК «Вагнер» объявила о наборе электриков, системных администраторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Частной военной компании также требовался медперсонал. Санитарам и медбратьям обещали платить от 220 тысяч, а врачам-специалистам — от 260 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...