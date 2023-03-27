ЧВК «Вагнер» набирает в Перми штурмовиков и бойцов во взводы огневой поддержки

28 марта 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Частная военная компания набирает бойцов в Прикамье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проводит в Пермском крае набор бойцов в штурмовые подразделения, на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Претендентам обещают денежные вознаграждения от 240 тысяч в месяц и премии до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе ЧВК. «Требуются бойцы на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Требуются бойцы в штурмовые подразделения: стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, связисты», — указано в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Частная компания ждет претендентов от 22 до 60 лет. В качестве дополнительных «бонусов» указаны: оплачиваемый отпуск, лечение и компенсации. В сообщении говорится, что с полным перечнем вакансий можно ознакомиться по телефона представительства в регионе. Ранее в Прикамье ЧВК «Вагнер» объявила о наборе электриков, системных администраторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Частной военной компании также требовался медперсонал. Санитарам и медбратьям обещали платить от 220 тысяч, а врачам-специалистам — от 260 тысяч рублей.

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проводит в Пермском крае набор бойцов в штурмовые подразделения, на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Претендентам обещают денежные вознаграждения от 240 тысяч в месяц и премии до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе ЧВК. «Требуются бойцы на коллективное оружие и во взводы огневой поддержки. Требуются бойцы в штурмовые подразделения: стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, связисты», — указано в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Частная компания ждет претендентов от 22 до 60 лет. В качестве дополнительных «бонусов» указаны: оплачиваемый отпуск, лечение и компенсации. В сообщении говорится, что с полным перечнем вакансий можно ознакомиться по телефона представительства в регионе. Ранее в Прикамье ЧВК «Вагнер» объявила о наборе электриков, системных администраторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Частной военной компании также требовался медперсонал. Санитарам и медбратьям обещали платить от 220 тысяч, а врачам-специалистам — от 260 тысяч рублей.