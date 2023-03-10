10 марта 2023

Подразделения ЧВК «Вагнер» срочно ищут врачей в Пермском крае на зарплату от 260 тысяч рублей

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Кандидаты должны быть готовы к отправке в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания «Вагнер» объявила о срочном наборе медперсонала на территории Пермского края. При этом санитарам и медбратьям будут платить от 220 тысяч рублей, а врачам-специалистам — от 260 тысяч, указано в объявлении в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Срочно! В ЧВК „Вагнер“ требуются санитары, медбратья, фельдшеры скорой помощи, хирурги всех специальностей, врачи и анестезиологи-реаниматологи. Зарплата младшего медперсонала: от 220 тысяч рублей в месяц. Врачи могут рассчитывать на зарплату от 260 тысяч рублей в месяц», — написано в сообщении.

Вагнеровцы обещают кандидатам «хорошие премии» и гарантированный оплачиваемый отпуск. Желающим следует приготовиться к командировке от шести месяцев.

В ноябре прошлого года специалисты ЧВК «Вагнер» уже разыскивали в Прикамье врачей. Командировка предполагала работу в «красной зоне» (высокая опасность). Тогда сообщалось, что старший медперсонал мог претендовать на зарплату до 500 тысяч рублей в месяц. О наборе жителей региона на военную службу в ЧВК стало известно в сентябре прошлого года.

Российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирный жителей Донбасса от агрессии Киева.

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Частная военная компания «Вагнер» объявила о срочном наборе медперсонала на территории Пермского края. При этом санитарам и медбратьям будут платить от 220 тысяч рублей, а врачам-специалистам — от 260 тысяч, указано в объявлении в telegram-канале «Прикамские витязи». «Срочно! В ЧВК „Вагнер“ требуются санитары, медбратья, фельдшеры скорой помощи, хирурги всех специальностей, врачи и анестезиологи-реаниматологи. Зарплата младшего медперсонала: от 220 тысяч рублей в месяц. Врачи могут рассчитывать на зарплату от 260 тысяч рублей в месяц», — написано в сообщении. Вагнеровцы обещают кандидатам «хорошие премии» и гарантированный оплачиваемый отпуск. Желающим следует приготовиться к командировке от шести месяцев. В ноябре прошлого года специалисты ЧВК «Вагнер» уже разыскивали в Прикамье врачей. Командировка предполагала работу в «красной зоне» (высокая опасность). Тогда сообщалось, что старший медперсонал мог претендовать на зарплату до 500 тысяч рублей в месяц. О наборе жителей региона на военную службу в ЧВК стало известно в сентябре прошлого года. Российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирный жителей Донбасса от агрессии Киева.
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