В Курганской области займутся отловом бездомных собак

Речь идет о восьми животных, указано в условиях контракта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской области проводится аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных животных. Эта информация опубликована на сайте ЕИС «Закупки».

«Услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Каргапольского муниципального округа. Начальная цена контракта 84 тысячи рублей», — указано в документах.

В техзадании написано, что исполнитель осуществляет «отлов животных без владельцев» на основании информации, поступившей от заказчика, которым является администрация территории. Контракт будет заключен на отлов восьми особей. После поимки животным будет оказана ветеринарная помощь. Они будут вакцинированы от бешенства, кастрированы либо стерилизованы и промаркированы. Животных, которые испытывают сильные боли, умерщвлят, остальных вернут на прежние места обитания.

URA.RU ранее сообщало, что в Кургане женщине пришлось сумками отбиваться от стаи бездомных собак, которая набросилась на школьника. Об этом рассказывала родственница участницы происшествия. Ранее на федеральной радиостанции высмеяли мэрию зауральской столицы за инструкцию по защите от бродячих псов. Жителям советовали использовать зонт, камни и палки. В конце 2022 года появилась информация, что в Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Считается, что это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО.