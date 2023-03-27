Рыбак отметил, что лед на Аргази еще не сошел, но под берегом начинает появляться вода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы поймали четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази (Челябинская область). Фотографиями улова поделился Григорий Григорян в социальных сетях.

«Наконец-то отловились мы от души, всю зиму в холостую. Ждали такой рыбалки, и вот настал момент. Таких судаков я зимой еще не ловил, поставил себе новые рекорды», — пишет Григорян в telegram-канале рыбацкого комитета.

Мужчина уточнил, что самая крупная рыба весит около четырех килограмм. Самая малая в длину вышла 38 сантиметров, но сорвалась.

Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где искать самый крупный улов. В его рекомендации вошли пять озер, в числе которых оказалось Аргази. Также сообщалось, что на нем рыбак из Миасса выловил гигантских щуку и судака за одну поездку. Два других челябинца поймали там же огромных судаков. Еще один мужчина выловил на этом озере трофейного налима.

Григорий отметил, что за зимний сезон еще не ловил таких судаков фото: Григорий Григорян в telegram-канале рыбацкого комитета

Вес самой большой рыбы составил около четырех килограммов фото: Григорий Григорян в telegram-канале рыбацкого комитета