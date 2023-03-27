27 марта 2023

Челябинцы поймали четыре гигантских судака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Рыбак отметил, что лед на Аргази еще не сошел, но под берегом начинает появляться вода Фото:

Челябинцы поймали четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази (Челябинская область). Фотографиями улова поделился Григорий Григорян в социальных сетях.

«Наконец-то отловились мы от души, всю зиму в холостую. Ждали такой рыбалки, и вот настал момент. Таких судаков я зимой еще не ловил, поставил себе новые рекорды», — пишет Григорян в telegram-канале рыбацкого комитета.

Мужчина уточнил, что самая крупная рыба весит около четырех килограмм. Самая малая в длину вышла 38 сантиметров, но сорвалась.

Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где искать самый крупный улов. В его рекомендации вошли пять озер, в числе которых оказалось Аргази. Также сообщалось, что на нем рыбак из Миасса выловил гигантских щуку и судака за одну поездку. Два других челябинца поймали там же огромных судаков. Еще один мужчина выловил на этом озере трофейного налима.

Григорий отметил, что за зимний сезон еще не ловил таких судаков
Григорий отметил, что за зимний сезон еще не ловил таких судаков
Вес самой большой рыбы составил около четырех килограммов
Вес самой большой рыбы составил около четырех килограммов
Мужчины ждали такой рыбалки всю зиму и «отловились от души»
Мужчины ждали такой рыбалки всю зиму и «отловились от души»

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Челябинцы поймали четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази (Челябинская область). Фотографиями улова поделился Григорий Григорян в социальных сетях. «Наконец-то отловились мы от души, всю зиму в холостую. Ждали такой рыбалки, и вот настал момент. Таких судаков я зимой еще не ловил, поставил себе новые рекорды», — пишет Григорян в telegram-канале рыбацкого комитета. Мужчина уточнил, что самая крупная рыба весит около четырех килограмм. Самая малая в длину вышла 38 сантиметров, но сорвалась. Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где искать самый крупный улов. В его рекомендации вошли пять озер, в числе которых оказалось Аргази. Также сообщалось, что на нем рыбак из Миасса выловил гигантских щуку и судака за одну поездку. Два других челябинца поймали там же огромных судаков. Еще один мужчина выловил на этом озере трофейного налима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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