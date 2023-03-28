Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* готовится к реальному сроку

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) готов к тому, что ему назначат реальный срок по уголовному делу о публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщают источники близкие к политику.
«Иноагент Евгений Ройзман не хочет эмигрировать из России и морально готовится к реальному сроку. Тревожным звоночком станет ожидающийся перенос рассмотрения его уголовного дела в Москву. Если заседание по делу состоится в столице, то политик вряд ли сможет рассчитывать на помощь „друзей“ во власти», — рассказали источники telagam-каналу «Тайная канцелярия».
Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали днем 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, так как дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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