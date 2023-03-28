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26 марта 2023

В Минэнерго назвали причину возможного сокращения добычи газа в ЯНАО

Минэнерго: в ЯНАО из-за истощения легкоизвлекаемых запасов сократится добыча газа
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К 2040 году добыча газа в ЯНАО может снизиться почти в два раза Фото:

Добыча газа в ЯНАО к 2040 году может сократиться почти в два раза из-за истощения легкоизвлекаемых запасов. Об этом в письме в правительство сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«В 2023-м на крупнейших месторождениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивают около 70% всего объема) страна сможет извлечь 468 млрд куб. м топлива, а к 2040-му показатель сократится до 255 млрд куб. м. Причинами сокращения <…> может стать истощение легкоизвлекаемых запасов, в первую очередь месторождений сеноманских залежей Западной Сибири», — передают «Известия» после ознакомления с документом.

Глава энергетического ведомства отметил, что такое снижение добычи газа в ЯНАО снизит добычу данного вида топлива в России на 30%. По мнению экспертов отрасли, чтобы избежать этого, необходимо расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные месторождения.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион сохраняет положительный баланс между объемами добычи газа и ценами. За 2022 год сокращение добычи нефти на Ямале составило 1%, а газа — 7%.

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Добыча газа в ЯНАО к 2040 году может сократиться почти в два раза из-за истощения легкоизвлекаемых запасов. Об этом в письме в правительство сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. «В 2023-м на крупнейших месторождениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивают около 70% всего объема) страна сможет извлечь 468 млрд куб. м топлива, а к 2040-му показатель сократится до 255 млрд куб. м. Причинами сокращения <…> может стать истощение легкоизвлекаемых запасов, в первую очередь месторождений сеноманских залежей Западной Сибири», — передают «Известия» после ознакомления с документом. Глава энергетического ведомства отметил, что такое снижение добычи газа в ЯНАО снизит добычу данного вида топлива в России на 30%. По мнению экспертов отрасли, чтобы избежать этого, необходимо расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные месторождения. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион сохраняет положительный баланс между объемами добычи газа и ценами. За 2022 год сокращение добычи нефти на Ямале составило 1%, а газа — 7%.
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