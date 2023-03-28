Минфин РФ: россияне смогут получить от государства до 36 тысяч рублей в год

29 марта 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россияне начнут получать до 36 тысяч рублей в год по новой программе сбережений. Принципы софинансирования накоплений населения из бюджета были представлены на заседании Общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова. «Одна из приоритетных задач, стоящих перед Минфином России в 2023 году, — развитие финансовых инструментов, позволяющих гражданам создавать долгосрочные сбережения и привлекать „длинные деньги“ в отечественную экономику», — заявил Антон Силуанов, сообщается на сайте Минфина. «На эти цели предусмотрено приоритетное финансирование, это отражено в законе о бюджете», — добавил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Отмечается, что коэффициент государственной поддержки будет различаться исходя из доходов граждан, в зависимости от этого будущие получатели выплат разделены на три категории. Первая категория — россияне, получающие в среднем до 80 тысяч рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Им необходимо будет внести в программу 36 тысяч рублей в год, а государство удвоит эту сумму. У второй группы участников среднемесячный доход составляет 80-150 тысяч рублей, коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Им необходимо будет за год вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей. Третья категория — граждане с доходом выше 150 тысяч рублей, их софинансирование будет рассчитывается как один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей софинансирования, следует вложить 144 тысячи рублей в год. Ранее стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии на 13,3%. Работающие пенсионеры будут получать страховку в два раза больше в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Часть пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей к Дню Победы. Кроме того, в России появится новая валюта — цифровой рубль, что рано или поздно приведет к тому, что появится цифровая пенсия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне начнут получать до 36 тысяч рублей в год по новой программе сбережений. Принципы софинансирования накоплений населения из бюджета были представлены на заседании Общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова. «Одна из приоритетных задач, стоящих перед Минфином России в 2023 году, — развитие финансовых инструментов, позволяющих гражданам создавать долгосрочные сбережения и привлекать „длинные деньги“ в отечественную экономику», — заявил Антон Силуанов, сообщается на сайте Минфина. «На эти цели предусмотрено приоритетное финансирование, это отражено в законе о бюджете», — добавил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Отмечается, что коэффициент государственной поддержки будет различаться исходя из доходов граждан, в зависимости от этого будущие получатели выплат разделены на три категории. Первая категория — россияне, получающие в среднем до 80 тысяч рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Им необходимо будет внести в программу 36 тысяч рублей в год, а государство удвоит эту сумму. У второй группы участников среднемесячный доход составляет 80-150 тысяч рублей, коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Им необходимо будет за год вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей. Третья категория — граждане с доходом выше 150 тысяч рублей, их софинансирование будет рассчитывается как один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей софинансирования, следует вложить 144 тысячи рублей в год. Ранее стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии на 13,3%. Работающие пенсионеры будут получать страховку в два раза больше в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Часть пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей к Дню Победы. Кроме того, в России появится новая валюта — цифровой рубль, что рано или поздно приведет к тому, что появится цифровая пенсия.