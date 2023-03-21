Выплаты по 10 тысяч рублей к пенсии и индексация: главные изменения с 1 апреля

22 марта 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

В России пенсия будет проиндексирована выше размера инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России проиндексируют социальные пенсии на 13,3%. Работающие пенсионеры будут получать страховку в два раза больше в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Life сообщает о нововведениях в социальных выплатах, которые вступят в силу с 1 апреля. Ежегодно 1 апреля в России индексируют социальные пенсии. Поскольку внеплановое индексирование произошло 1 июня 2022 года, сейчас выплаты проиндексируют еще на 3,3%. Таким образом в этом году индексация превысит инфляцию и составит 13,3%. Также будут проиндексированы некоторые региональные выплаты.

Часть пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей к Дню Победы. Выплату проведут вместе с пенсией в апреле.

В России появляется новая валюта — цифровой рубль. В перспективе это приведет к тому, что появится цифровая пенсия. В этом году с 1 апреля цифровой рубль начнет вводиться в оборот в пилотном режиме, принудительного перевода на цифровую пенсию в стране не будет.

Для работающих пенсионеров изменится сумма страховой выплаты в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Страховая сумма вырастет в два раза — до двух млн рублей.

В Социальном фонде России предупредили, что планируемые изменения могут стать предлогом для мошенников. Пенсионеров предупредили, что все запланированные индексации будут проведены автоматически, никаких заявлений заполнять не нужно. Попросить заполнить такое заявление, оплатить комиссию или передать другие данные могут только мошенники.

В России проиндексируют социальные пенсии на 13,3%. Работающие пенсионеры будут получать страховку в два раза больше в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Life сообщает о нововведениях в социальных выплатах, которые вступят в силу с 1 апреля.