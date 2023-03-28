Правительство Казахстана ушло в отставку

29 марта 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Ушедшее в отставку правительство продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Казахстана, согласно конституции, после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе президента страны. «Прекращены полномочия правительства Казахстана перед вновь избранной нижней палаты парламента», — заявлено в сообщении на сайте президента республики. Там добавили, что ушедшее в отставку правительство продолжит исполнение своих полномочий до момента избрания нового состава правительства. Также в соответствии с законодательством Казахстана назначение нового премьер-министра происходит по предложению кандидатуры президентом республики. Это делается после консультаций с представителями партий, представленных в нижней палате парламента Казахстана.

Правительство Казахстана, согласно конституции, после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе президента страны. «Прекращены полномочия правительства Казахстана перед вновь избранной нижней палаты парламента», — заявлено в сообщении на сайте президента республики. Там добавили, что ушедшее в отставку правительство продолжит исполнение своих полномочий до момента избрания нового состава правительства. Также в соответствии с законодательством Казахстана назначение нового премьер-министра происходит по предложению кандидатуры президентом республики. Это делается после консультаций с представителями партий, представленных в нижней палате парламента Казахстана.