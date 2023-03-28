28 марта 2023

Правительство Казахстана ушло в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, сенат парламента, парламент казахстана
Ушедшее в отставку правительство продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового Фото:

Правительство Казахстана, согласно конституции, после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе президента страны.

«Прекращены полномочия правительства Казахстана перед вновь избранной нижней палаты парламента», — заявлено в сообщении на сайте президента республики. Там добавили, что ушедшее в отставку правительство продолжит исполнение своих полномочий до момента избрания нового состава правительства.

Также в соответствии с законодательством Казахстана назначение нового премьер-министра происходит по предложению кандидатуры президентом республики. Это делается после консультаций с представителями партий, представленных в нижней палате парламента Казахстана.

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Правительство Казахстана, согласно конституции, после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе президента страны. «Прекращены полномочия правительства Казахстана перед вновь избранной нижней палаты парламента», — заявлено в сообщении на сайте президента республики. Там добавили, что ушедшее в отставку правительство продолжит исполнение своих полномочий до момента избрания нового состава правительства. Также в соответствии с законодательством Казахстана назначение нового премьер-министра происходит по предложению кандидатуры президентом республики. Это делается после консультаций с представителями партий, представленных в нижней палате парламента Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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