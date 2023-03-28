28 марта 2023

Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпином Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, чтобы поговорить с ним. Об этом рассказал сам Зеленский.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — передает слова Зеленского Associated Press. Он уточнил, что контактировал с Си Цзиньпином перед началом спецоперации на Украине, но больше такой возможности не представилось.

Ранее Зеленский предрек поражение Украины из-за потери Бахмута (Артемовска). Он пояснил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию украинских солдат.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, чтобы поговорить с ним. Об этом рассказал сам Зеленский. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — передает слова Зеленского Associated Press. Он уточнил, что контактировал с Си Цзиньпином перед началом спецоперации на Украине, но больше такой возможности не представилось. Ранее Зеленский предрек поражение Украины из-за потери Бахмута (Артемовска). Он пояснил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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