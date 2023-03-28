Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину

29 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, чтобы поговорить с ним. Об этом рассказал сам Зеленский. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — передает слова Зеленского Associated Press . Он уточнил, что контактировал с Си Цзиньпином перед началом спецоперации на Украине, но больше такой возможности не представилось. Ранее Зеленский предрек поражение Украины из-за потери Бахмута (Артемовска). Он пояснил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, чтобы поговорить с ним. Об этом рассказал сам Зеленский. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — передает слова Зеленского Associated Press. Он уточнил, что контактировал с Си Цзиньпином перед началом спецоперации на Украине, но больше такой возможности не представилось. Ранее Зеленский предрек поражение Украины из-за потери Бахмута (Артемовска). Он пояснил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию украинских солдат.