Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину

Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпином
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, чтобы поговорить с ним. Об этом рассказал сам Зеленский.
«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — передает слова Зеленского
Ранее Зеленский предрек поражение Украины из-за потери Бахмута (Артемовска). Он пояснил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию украинских солдат.
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