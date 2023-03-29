В МИД озвучили позицию России по ДСНВ

Отказ США от передачи России уведомлений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Позиция РФ по ДСНВ не поменяется от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что данное решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о жесте доброй воли России после выхода из ДСНВ. Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил российские власти о том, что США не будет уведомлять Россию информацией о своих ядерных вооружениях, передает «Федеральное агентство новостей».
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