В МИД озвучили позицию России по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: позиция России по ДСНВ не поменяется

29 марта 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Позиция Москвы по ДСНВ не поменяется, заявил Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Отказ США от передачи России уведомлений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «Позиция РФ по ДСНВ не поменяется от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что данное решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ. Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о жесте доброй воли России после выхода из ДСНВ. Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил российские власти о том, что США не будет уведомлять Россию информацией о своих ядерных вооружениях, передает «Федеральное агентство новостей».

Отказ США от передачи России уведомлений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) никак не повлияет на российскую позицию по соглашению. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «Позиция РФ по ДСНВ не поменяется от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что данное решение Вашингтона об остановке передачи уведомлений является наглым нарушением условий договора, так как власти США не давали официального заявления о приостановке участия в ДСНВ. Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о жесте доброй воли России после выхода из ДСНВ. Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил российские власти о том, что США не будет уведомлять Россию информацией о своих ядерных вооружениях, передает «Федеральное агентство новостей».