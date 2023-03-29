Baza: беспилотник атаковал газовую станцию в Белгороде

Газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области.
«В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию. Инцидент произошел вечером 27 марта», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что станция принадлежит компании «Газэнергосети». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представлял собой самодельное устройство. При взрыве повреждения получили газовый резервуар и газопровод. Пострадавшие отсутствуют. БПЛА мог быть запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос с уточнением информации в ГУ МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ. На данный момент комментариев не поступило.
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