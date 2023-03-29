Baza: беспилотник атаковал газовую станцию в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
БПЛА атаковал газовую станцию в Белгороде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области.

«В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию. Инцидент произошел вечером 27 марта», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что станция принадлежит компании «Газэнергосети». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представлял собой самодельное устройство. При взрыве повреждения получили газовый резервуар и газопровод. Пострадавшие отсутствуют. БПЛА мог быть запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос с уточнением информации в ГУ МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ. На данный момент комментариев не поступило.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. «В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию. Инцидент произошел вечером 27 марта», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что станция принадлежит компании «Газэнергосети». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представлял собой самодельное устройство. При взрыве повреждения получили газовый резервуар и газопровод. Пострадавшие отсутствуют. БПЛА мог быть запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос с уточнением информации в ГУ МЧС по Белгородской области и Минобороны РФ. На данный момент комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...