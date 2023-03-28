Силовики обвиняют арестованного бизнесмена Гайсина в новом преступлении

Генеральный директор завода «Исеть» Малик Гайсин, обвиняемый в настоящее время в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, стал фигурантом еще одного уголовного дела о растрате. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Гайсину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 („Присвоение или расстрата“, — прим. ред.). Адвокат удивлена, почему у ее подзащитного появилось еще одного уголовное дело», — сообщает корреспондент/
Ранее Малик Гайсин стал фигурантом уголовного дела по част 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа». 16 марта он был взят под домашний арест. В настоящее время в суде решается вопрос о новой мере пресечения бизнесмену.
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