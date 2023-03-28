Бизнесмен Гайсин обвинил силовиков в фальсификации

29 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Бизнесмен считает, что силовики подделали его уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генеральный директор завода «Исеть» Малик Гайсин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заявил, что силовики сфальсифицировали его дело. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «1,5 млрд денег (рублей прим.URA.RU) накопилось. Вот они на них и открыли рот, а потом все это началось. Не знаю, что еще добавить, вопиющее беззаконие и несправедливость. У меня от этого со здоровьем проблемы бешеные появились», — сказал Малик Гайсин. Он отметил, что с 2011 года по 2023 год получал зарплату «один рубль в месяц». «Сам у себя воровать я бы не стал, я мог на зарплату эти деньги пустить. Я не подписывал никаких договоров. Потерпевший какой-то акционер. Это фальсификация уголовного дела, произвол и беззаконие», — добавил бизнесмен. Ранее URA.RU сообщало, что Малик Гайсин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа». 16 марта он был взят под домашний арест. В настоящее время в суде решается вопрос о новой мере пресечения бизнесмену.

Генеральный директор завода «Исеть» Малик Гайсин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заявил, что силовики сфальсифицировали его дело. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «1,5 млрд денег (рублей прим.URA.RU) накопилось. Вот они на них и открыли рот, а потом все это началось. Не знаю, что еще добавить, вопиющее беззаконие и несправедливость. У меня от этого со здоровьем проблемы бешеные появились», — сказал Малик Гайсин. Он отметил, что с 2011 года по 2023 год получал зарплату «один рубль в месяц». «Сам у себя воровать я бы не стал, я мог на зарплату эти деньги пустить. Я не подписывал никаких договоров. Потерпевший какой-то акционер. Это фальсификация уголовного дела, произвол и беззаконие», — добавил бизнесмен. Ранее URA.RU сообщало, что Малик Гайсин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа». 16 марта он был взят под домашний арест. В настоящее время в суде решается вопрос о новой мере пресечения бизнесмену.