Utair открывает новые рейсы на курорты из ХМАО

29 марта 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Новые рейсы будут выполнять с 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания „Ютэйр“ на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в telegram-канале властей «Югра официально» Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тысяч рублей. В марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.

Авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания „Ютэйр“ на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в telegram-канале властей «Югра официально» Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тысяч рублей. В марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.