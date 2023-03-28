28 марта 2023

Utair открывает новые рейсы на курорты из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Новые рейсы будут выполнять с 1 июня Фото:

Авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания „Ютэйр“ на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в telegram-канале властей «Югра официально»

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тысяч рублей. В марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.

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Авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания „Ютэйр“ на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в telegram-канале властей «Югра официально» Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тысяч рублей. В марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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