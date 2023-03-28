Челябинские депутаты предлагают освободить добровольцев от уголовной ответственности

Заключить контракт смогут люди, совершившие не опасные для общества проступки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты челябинского заксобрания (ЗСО) предлагают внести поправки в УПК РФ, которые освободят от уголовной ответственности лиц, решивших стать добровольцами СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО, речь идет о гражданах, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.

«Речь идет о лицах, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело, если обвиняемый примет решение стать добровольцем СВО», — говорится в документах заксобрания.

Областные депутаты предлагают Госдуме РФ дополнить статью 25 УПК РФ следующим содержанием: «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с изменением обстановки». В документах отмечается, что спикер заксобрания Александр Лазарев поручил депутату ЗСО Анатолию Брагину представлять региональный парламент при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме.

«Под данную категорию попадают люди, совершившие не тяжкие и не опасные для общества проступки. Важно подчеркнуть, что на стадии следствия и дознания человек сам добровольно принимает решение, заключать ему контракт с Министерством обороны РФ или нет. Окончательное решение по инициативе заксобрания области остается за Госдумой РФ. Все документы мы отправим в российский парламент сразу после рассмотрения и принятия данного проекта», — подчеркнули URA.RU в пресс-службе заксобрания.

Проект постановления ЗСО «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу» будет рассмотрен депутатами на заседании 30 марта и значится в повестке 22-м вопросом. Докладчиком выступит председатель комитета ЗСО по государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.