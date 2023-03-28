28 марта 2023

Тюменская компания игнорирует заболевание коров, вызывающее рак у людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, корова
Человек может заразиться при контакте с больным животным Фото:

Тюменская агропромышленная компания ООО «Русаковское» игнорирует опасное заболевание коров, которое может вызвать у человека острые онкологические заболевания. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

«Предприятием не выполняются мероприятия по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. Так же отсутствует полное огораживание территории, есть другие нарушения», — говорится в сообщении.

Известно, что ООО «Русаковское» неблагоприятно по лейкозу коров с 2013 года. В настоящий момент оно находится в категории предприятий чрезвычайно высокой категории риска. Тем не менее, у «Русаковского» отсутствует площадка для хранения биологических отходов, а их перемещение осуществляется без оформления нужных документов.

Эпидемиолог одной из частных клиник Тюмени пояснил URA.RU, что лейкоз коров является крайне опасным заболеванием, которое может передаваться человеку и распространяться множеством способов. «С этой болезнью главная проблема в том, что ее влияние на человека до сих пор не изучено до конца. Но мы уже знаем, что оно может вызывать развитие лимфомы, заболеваний нервной системы», — уточнил источник URA.RU.

Ранее агентство рассказало еще об одной опасной болезни животных, которую выявили в пригороде Тюмени. В поселке Боровском в середине марта 2023 года ввели карантин по трихинеллезу.

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Тюменская агропромышленная компания ООО «Русаковское» игнорирует опасное заболевание коров, которое может вызвать у человека острые онкологические заболевания. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. «Предприятием не выполняются мероприятия по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. Так же отсутствует полное огораживание территории, есть другие нарушения», — говорится в сообщении. Известно, что ООО «Русаковское» неблагоприятно по лейкозу коров с 2013 года. В настоящий момент оно находится в категории предприятий чрезвычайно высокой категории риска. Тем не менее, у «Русаковского» отсутствует площадка для хранения биологических отходов, а их перемещение осуществляется без оформления нужных документов. Эпидемиолог одной из частных клиник Тюмени пояснил URA.RU, что лейкоз коров является крайне опасным заболеванием, которое может передаваться человеку и распространяться множеством способов. «С этой болезнью главная проблема в том, что ее влияние на человека до сих пор не изучено до конца. Но мы уже знаем, что оно может вызывать развитие лимфомы, заболеваний нервной системы», — уточнил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало еще об одной опасной болезни животных, которую выявили в пригороде Тюмени. В поселке Боровском в середине марта 2023 года ввели карантин по трихинеллезу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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