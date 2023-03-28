Шумков заявил, что на преобразования в двух городах региона выделено несколько десятков миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) начнут преобразование пространства в центре. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Вадим Шумков.

«В этом году будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. На это выделено более 70 млн рублей. А так будет выглядеть центр Шумихи после проведения благоустройства в этом году. На этот проект выделено более 34 млн рублей», — указано в сообщении главы региона.

Отмечается, что за 2022 года удалось отремонтировать несколько фасадов жилых домов в Далматово. В планах на 2023 год еще пять зданий. На ремонт, по словам губернатора Шумкова, будет выделено дополнительное финансирование.

URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков запланировал новую масштабную стройку в микрорайоне Левашово. Всего в проект вовлечено несколько сотен га.

Шумков показал модель преобразования пространства в Шумихе Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Курганское правительство выделило несколько десятков миллионов на преобразование пространства в Далматово Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Шумков заявил о планах по ремонту жилых домов в Далматово Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»