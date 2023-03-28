28 марта 2023

Шумков заявил о масштабном преобразовании двух городов области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Шумков заявил, что на преобразования в двух городах региона выделено несколько десятков миллионов рублей Фото:

В двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) начнут преобразование пространства в центре. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Вадим Шумков.

«В этом году будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. На это выделено более 70 млн рублей. А так будет выглядеть центр Шумихи после проведения благоустройства в этом году. На этот проект выделено более 34 млн рублей», — указано в сообщении главы региона.

Отмечается, что за 2022 года удалось отремонтировать несколько фасадов жилых домов в Далматово. В планах на 2023 год еще пять зданий. На ремонт, по словам губернатора Шумкова, будет выделено дополнительное финансирование.

URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков запланировал новую масштабную стройку в микрорайоне Левашово. Всего в проект вовлечено несколько сотен га.

Шумков показал модель преобразования пространства в Шумихе
Шумков показал модель преобразования пространства в Шумихе
Фото:
Курганское правительство выделило несколько десятков миллионов на преобразование пространства в Далматово
Курганское правительство выделило несколько десятков миллионов на преобразование пространства в Далматово
Фото:
Шумков заявил о планах по ремонту жилых домов в Далматово
Шумков заявил о планах по ремонту жилых домов в Далматово
Фото:
Курганский губернатор показал, как будет выглядеть сквер около вокзала в Далматово
Курганский губернатор показал, как будет выглядеть сквер около вокзала в Далматово
Фото:

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В двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) начнут преобразование пространства в центре. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор области Вадим Шумков. «В этом году будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. На это выделено более 70 млн рублей. А так будет выглядеть центр Шумихи после проведения благоустройства в этом году. На этот проект выделено более 34 млн рублей», — указано в сообщении главы региона. Отмечается, что за 2022 года удалось отремонтировать несколько фасадов жилых домов в Далматово. В планах на 2023 год еще пять зданий. На ремонт, по словам губернатора Шумкова, будет выделено дополнительное финансирование. URA.RU писало ранее, что губернатор Шумков запланировал новую масштабную стройку в микрорайоне Левашово. Всего в проект вовлечено несколько сотен га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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