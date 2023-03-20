20 марта 2023

Губернатор Шумков запланировал новую масштабную стройку

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Строительные площадки. Курган, стройка на витебского
Масштабную стройку запланировали в микрорайоне Левашово Фото:

В Кургане в микрорайоне Левашово планируют начать масштабное строительство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях 21 марта сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«„Озеро Черное“ — не единственный проект КРТ [комплексного развития территории], в планах также масштабный проект в Левашово. Всего в КРТ вовлечено более 300 га с потенциалом ввода до 2032 года более 600 тысяч квадратных метров жилья», — рассказал Шумков.

Губернатор отметил, что уже началось проектирование первого многоквартирного дома ЖК «Маяк» возле озера Черное. По словам Шумкова, в 2023 году планируют подвести инженерную инфраструктуру к границам КРТ. Он добавил, что в Кетовском муниципальном округе выделили восемь земельных участков общей площадью более 220 гектаров под индивидуальную застройку.

Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году начнут строительство нового микрорайона, рассчитанного на 12 тысяч человек. Площадь жилого комплекса составит около 400 тысяч квадратных метров.

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В Кургане в микрорайоне Левашово планируют начать масштабное строительство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях 21 марта сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «„Озеро Черное“ — не единственный проект КРТ [комплексного развития территории], в планах также масштабный проект в Левашово. Всего в КРТ вовлечено более 300 га с потенциалом ввода до 2032 года более 600 тысяч квадратных метров жилья», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что уже началось проектирование первого многоквартирного дома ЖК «Маяк» возле озера Черное. По словам Шумкова, в 2023 году планируют подвести инженерную инфраструктуру к границам КРТ. Он добавил, что в Кетовском муниципальном округе выделили восемь земельных участков общей площадью более 220 гектаров под индивидуальную застройку. Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году начнут строительство нового микрорайона, рассчитанного на 12 тысяч человек. Площадь жилого комплекса составит около 400 тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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