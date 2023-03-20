Губернатор Шумков запланировал новую масштабную стройку

21 марта 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Масштабную стройку запланировали в микрорайоне Левашово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Левашово планируют начать масштабное строительство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях 21 марта сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «„Озеро Черное“ — не единственный проект КРТ [комплексного развития территории], в планах также масштабный проект в Левашово. Всего в КРТ вовлечено более 300 га с потенциалом ввода до 2032 года более 600 тысяч квадратных метров жилья», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что уже началось проектирование первого многоквартирного дома ЖК «Маяк» возле озера Черное. По словам Шумкова, в 2023 году планируют подвести инженерную инфраструктуру к границам КРТ. Он добавил, что в Кетовском муниципальном округе выделили восемь земельных участков общей площадью более 220 гектаров под индивидуальную застройку. Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году начнут строительство нового микрорайона, рассчитанного на 12 тысяч человек. Площадь жилого комплекса составит около 400 тысяч квадратных метров.

В Кургане в микрорайоне Левашово планируют начать масштабное строительство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях 21 марта сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «„Озеро Черное“ — не единственный проект КРТ [комплексного развития территории], в планах также масштабный проект в Левашово. Всего в КРТ вовлечено более 300 га с потенциалом ввода до 2032 года более 600 тысяч квадратных метров жилья», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что уже началось проектирование первого многоквартирного дома ЖК «Маяк» возле озера Черное. По словам Шумкова, в 2023 году планируют подвести инженерную инфраструктуру к границам КРТ. Он добавил, что в Кетовском муниципальном округе выделили восемь земельных участков общей площадью более 220 гектаров под индивидуальную застройку. Ранее стало известно, что в Кургане в 2023 году начнут строительство нового микрорайона, рассчитанного на 12 тысяч человек. Площадь жилого комплекса составит около 400 тысяч квадратных метров.