Глава Минцифры: изменения на Госуслугах не связаны со слухами о мобилизации

01 апреля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Изменения на портале «Госуслуги» не связаны со слухами о подготовке к мобилизации, заявил Максут Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актуальные изменения на портале «Госуслуги» никак не связаны со слухами о якобы грядущей мобилизации, к тому же на портале остается функция отписки от сообщений государственных органов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — передает слова Шадаева ТАСС. Он добавил, что в данный момент на портале «Госуслуги» по-прежнему присутствует функция отключения подписки на различные сообщения госорганов. Ранее в Минцифры России сообщили, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» теперь возможно исключительно при посещении Многофункционального центра (МФЦ). Также в министерстве добавили, что удаление аккаунта на портале не будет считаться уклонением от армии, пишет «Национальная служба новостей». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов опроверг возможность отправления повесток через «Госуслуги», передает «Федеральная агентство новостей».

Актуальные изменения на портале «Госуслуги» никак не связаны со слухами о якобы грядущей мобилизации, к тому же на портале остается функция отписки от сообщений государственных органов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — передает слова Шадаева ТАСС. Он добавил, что в данный момент на портале «Госуслуги» по-прежнему присутствует функция отключения подписки на различные сообщения госорганов. Ранее в Минцифры России сообщили, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» теперь возможно исключительно при посещении Многофункционального центра (МФЦ). Также в министерстве добавили, что удаление аккаунта на портале не будет считаться уклонением от армии, пишет «Национальная служба новостей». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов опроверг возможность отправления повесток через «Госуслуги», передает «Федеральная агентство новостей».