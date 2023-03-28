В проблемном аэропорту ЯНАО нарушали права инвалидов

Руководство аэропорта Ноябрьска нарушало права инвалидов

Нарушения устранили после проверки прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) установили пандус для инвалидов, который не соответствовал техническим требованиям. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что пандус, расположенный у входа в здание воздушной гавани Ноябрьска, не соответствует техническим требованиям», — говорится в сообщении. Руководителю аэропорта внесено представление, после которого нарушения были устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на условия в аэропорту Ноябрьска. Сотрудники аэропорта не выдавали багаж 40 минут, а помещение для его выдачи было холодным.