В проблемном аэропорту ЯНАО нарушали права инвалидов

Нарушения устранили после проверки прокуратуры
В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) установили пандус для инвалидов, который не соответствовал техническим требованиям. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что пандус, расположенный у входа в здание воздушной гавани Ноябрьска, не соответствует техническим требованиям», — говорится в сообщении. Руководителю аэропорта внесено представление, после которого нарушения были устранены.
Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на условия в аэропорту Ноябрьска. Сотрудники аэропорта не выдавали багаж 40 минут, а помещение для его выдачи было холодным.
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