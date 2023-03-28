28 марта 2023
27 марта 2023

В проблемном аэропорту ЯНАО нарушали права инвалидов

Руководство аэропорта Ноябрьска нарушало права инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, инвалид, костыли, колясочник, место для инвалидов
Нарушения устранили после проверки прокуратуры Фото:

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) установили пандус для инвалидов, который не соответствовал техническим требованиям. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что пандус, расположенный у входа в здание воздушной гавани Ноябрьска, не соответствует техническим требованиям», — говорится в сообщении. Руководителю аэропорта внесено представление, после которого нарушения были устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на условия в аэропорту Ноябрьска. Сотрудники аэропорта не выдавали багаж 40 минут, а помещение для его выдачи было холодным.

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В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) установили пандус для инвалидов, который не соответствовал техническим требованиям. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что пандус, расположенный у входа в здание воздушной гавани Ноябрьска, не соответствует техническим требованиям», — говорится в сообщении. Руководителю аэропорта внесено представление, после которого нарушения были устранены. Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры пожаловались на условия в аэропорту Ноябрьска. Сотрудники аэропорта не выдавали багаж 40 минут, а помещение для его выдачи было холодным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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