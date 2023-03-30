В Госдуме назвали условие для сокращения рабочей недели в России

Власти разрабатывают предложение о сокращении рабочей недели без последствий на экономику

30 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Сокращение рабочих часов не должно иметь негативных последствий Фото: Размик Закарян © URA.RU Сокращение рабочей недели в России возможно в том случае, если это не приведет к снижению заработной платы и увеличению стоимости товаров и услуг. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь все должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путем и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса», — сказал Ярослав Нилов. При этом в Госдуме принимаются меры для того, чтобы россияне могли больше времени проводить с семьей, нежели на работе, подчеркнул политик. «Мы идем к тому, чтобы люди больше тратили время на себя, чаще занимались семьей. Но все эти решения не должны иметь негативных последствий, которые в итоге скажутся на качестве их жизни», — заключил парламентарий Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить количество рабочих часов в неделю. По ее словам, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда. Она привела в пример практику некоторых стран, где максимальное количество рабочего времени составляет 32 часа в неделю, и это не влияет на производительность труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокращение рабочей недели в России возможно в том случае, если это не приведет к снижению заработной платы и увеличению стоимости товаров и услуг. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь все должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путем и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса», — сказал Ярослав Нилов. При этом в Госдуме принимаются меры для того, чтобы россияне могли больше времени проводить с семьей, нежели на работе, подчеркнул политик. «Мы идем к тому, чтобы люди больше тратили время на себя, чаще занимались семьей. Но все эти решения не должны иметь негативных последствий, которые в итоге скажутся на качестве их жизни», — заключил парламентарий Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить количество рабочих часов в неделю. По ее словам, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда. Она привела в пример практику некоторых стран, где максимальное количество рабочего времени составляет 32 часа в неделю, и это не влияет на производительность труда.