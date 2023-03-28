В конфликт между мэром Екатеринбурга и спикером думы вмешалось полпредство Путина

Топ-чиновники собрались в кабинете Бориса Кириллова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конфликт между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным вмешалось полпредство президента РФ в УрФО. Утром 28 марта замполпреда Борис Кириллов собрал в своем кабинете Орлова, Володина, вице-губернатора Олега Чемезова и куратора «Единой России» по УрФО, депутата Госдумы Ивана Квитку (погрузился в тему по просьбе Орлова).

По словам источника URA.RU, на встрече якобы было озвучено, что «двух команд» в городской власти «быть не может»: то есть дума должна проголосовать за предложенное Орловым изменение схемы выборов (поправки в Устав), а администрация — учесть интересы депутатов. Днем, после заседания гордумы, Чемезов, Кириллов, Квитка и Орлов провели встречу с фракцией «Единой России», где установки были повторены.

На выходе из зала Кириллов, Чемезов, Орлов и Квитка отказались от комментариев, сославшись на срочные дела (Кириллов еще добавил, что «это не его тема»). По данным агентства, Квитку возмутило, что информация о кулуарных разборках (в том числе перенарезке округов) «утекает в URA.RU». Другие спикеры его поддержали и договорились с депутатами, что, если кто-то и будет давать публичные комментарии, то в духе, что совещание было посвящено реализации партийных проектов.

Как писало URA.RU, в гордуме — даже во фракции «Единой России» (20 депутатов) — нет единства по поводу поправок в Устав. Орлову необходимо 24 голоса. Володин, которого Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет сместить и для которого поправки — последняя возможность поторговаться, контролирует до трети единороссов и как минимум семь депутатов из других фракций, которых Орлов не видит в следующем созыве.

Орлов и Кириллов вышли до окончания заседания, закрывали его Олег Чемезов и Иван Квитка Фото: URA.RU