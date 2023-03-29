Мэр Нижнего Тагила анонсировал появление новой творческой площадки

В Нижнем Тагиле построят культурно-образовательный центр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
Одна из частей культурно-образовательного центра станет площадкой для творческих детей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр, в котором разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира, который прошел на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы начали строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Он будет состоять из двух зданий: управление культуры и культуры образования. В первом здании расположится школа искусств больше с музыкальным уклоном, во втором — учреждение допобразования», — поделился Пинаев.

Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Глава города анонсировал, что поделится информацией о планах по благоустройству, ремонту и возведению новых объектов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр, в котором разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира, который прошел на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы начали строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Он будет состоять из двух зданий: управление культуры и культуры образования. В первом здании расположится школа искусств больше с музыкальным уклоном, во втором — учреждение допобразования», — поделился Пинаев. Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Глава города анонсировал, что поделится информацией о планах по благоустройству, ремонту и возведению новых объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...