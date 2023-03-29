Мэр Нижнего Тагила анонсировал появление новой творческой площадки

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр, в котором разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира, который прошел на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы начали строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Он будет состоять из двух зданий: управление культуры и культуры образования. В первом здании расположится школа искусств больше с музыкальным уклоном, во втором — учреждение допобразования», — поделился Пинаев.
Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Глава города анонсировал, что поделится информацией о планах по благоустройству, ремонту и возведению новых объектов.
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