Мэр Нижнего Тагила анонсировал появление новой творческой площадки

В Нижнем Тагиле построят культурно-образовательный центр

29 марта 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Одна из частей культурно-образовательного центра станет площадкой для творческих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр, в котором разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира, который прошел на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы начали строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Он будет состоять из двух зданий: управление культуры и культуры образования. В первом здании расположится школа искусств больше с музыкальным уклоном, во втором — учреждение допобразования», — поделился Пинаев. Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Глава города анонсировал, что поделится информацией о планах по благоустройству, ремонту и возведению новых объектов.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появится культурно-образовательный центр, в котором разместят отдел дополнительного образования и школу искусств. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира, который прошел на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы начали строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. Он будет состоять из двух зданий: управление культуры и культуры образования. В первом здании расположится школа искусств больше с музыкальным уклоном, во втором — учреждение допобразования», — поделился Пинаев. Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проведет 29 марта прямой эфир с тагильчанами. Глава города анонсировал, что поделится информацией о планах по благоустройству, ремонту и возведению новых объектов.