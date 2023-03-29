Кулеба пригрозил Китаю из-за поставок оружия

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба заявил, что поддержку России и Украины нельзя ставить на один уровень Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Китай будет поставлять оружие России, он станет соучастником конфликта на Украине. Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я ясно дал понять китайским официальным лицам, что очень неуместно пытаться ставить на один уровень военную поддержку, оказываемую Украине, и военную поддержку, оказываемую России. Страны, которые поставляют оружие Украине, помогают защищать Устав ООН. Если Китай будет поставлять оружие России, он станет соучастником конфликта», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Кроме того, целью российской стороны является защита мирных жителей Донбасса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом украинские и западные СМИ обвиняют Москву в агрессии. Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала все эти заявления безосновательными. Также она подчеркнула, что НАТО не стремится к завершению украинского конфликта, пишет Life.

Также стало известно, что в НАТО обвинили Китай в предоставлении России летального оружия и беспилотников. Однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что все эти заявления являются ложными.

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Если Китай будет поставлять оружие России, он станет соучастником конфликта на Украине. Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я ясно дал понять китайским официальным лицам, что очень неуместно пытаться ставить на один уровень военную поддержку, оказываемую Украине, и военную поддержку, оказываемую России. Страны, которые поставляют оружие Украине, помогают защищать Устав ООН. Если Китай будет поставлять оружие России, он станет соучастником конфликта», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Кроме того, целью российской стороны является защита мирных жителей Донбасса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом украинские и западные СМИ обвиняют Москву в агрессии. Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала все эти заявления безосновательными. Также она подчеркнула, что НАТО не стремится к завершению украинского конфликта, пишет Life. Также стало известно, что в НАТО обвинили Китай в предоставлении России летального оружия и беспилотников. Однако официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что все эти заявления являются ложными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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