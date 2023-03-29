Связанная с уголовными делами в челябинском минстрое фирма банкротит сама себя

Подрядчик по строительству центра шорт-трека и биатлонного комплекса запустил процедуру банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Стройтранссоюз» из Копейска (Челябинская область), с чьей деятельностью связан ряд уголовных дел в отношении бывших сотрудников регионального минстроя, банкротит сама себя. Как следует из опубликованного на Федресурсе уведомления, поводом послужила невозможность заплатить по обязательствам после решения арбитражного суда.

«ООО „Стройтранссоюз“ является должником ООО „Теплоэнергосбыт“. Выражаем намерение обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО „Стройтранссоюз“», — говорится в документе за подписью директора компании-должника Равката Азаматова.

Задолженность образовалась с ноября 2019 по апрель 2020 года, когда «Стройтранссоюз» вел строительно-монтажные работы в рамках возведения регионального центра по шорт-треку. Центр создавали на базе ледового дворца «Уральская молния». Строительная фирма заключила договор на поставку тепла, но в полной мере по нему не заплатила.

По решению арбитражного суда, «Стройтранссоюз» должен перечислить «Теплоэнергосбыту» 945 тысяч рублей основного долга и 402 тысячи рублей неустойки. «Стройтранссоюз» указал на то, что после уплаты долга у него не останется средств рассчитываться с другими кредиторами. В приложенном балансе по итогам 2021 года компания имеет непокрытый убыток в сумме 14,7 млн рублей.

В настоящее время бывший владелец «Стройтранссоюза» Михаил Азаматов отбывает четырехлетний срок в колонии за мошенничество. С задержания Азаматова в феврале 2020 года была запущена череда уголовных дел. Их фигурантами стали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестроя» Константин Абаимов. Кроме центра шорт-трека, предприятие также возводило биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Объект не сдан до сих пор.