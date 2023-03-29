Секретарь СНБО Украины анонсировал появление у ВСУ дронов на 3000 километров

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
На Украине заявили о появлении новых БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У украинской армии появятся тысячи беспилотников дальностью полета более 3000 километров. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Украинский рой» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км», — написал Данилов в Twitter. Он не уточнил, откуда ВСУ получат такое вооружение.

Украинская армия атакует беспилотниками приграничные регионы России. Об ударах дронами заявляли в Крыму, Белгородской и Тульской областях. Также ВСУ активизировали работу беспилотников на луганском направлении, сообщает «Национальная служба новостей». На Украине создали три ударные роты беспилотников, которые произведены на Украине, но укомплектованы с помощью партнеров Киева, передает сайт MK.RU. Пентагон отказался передавать Украине американские беспилотники, так как их собьют российские ПВО.

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У украинской армии появятся тысячи беспилотников дальностью полета более 3000 километров. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Украинский рой» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км», — написал Данилов в Twitter. Он не уточнил, откуда ВСУ получат такое вооружение. Украинская армия атакует беспилотниками приграничные регионы России. Об ударах дронами заявляли в Крыму, Белгородской и Тульской областях. Также ВСУ активизировали работу беспилотников на луганском направлении, сообщает «Национальная служба новостей». На Украине создали три ударные роты беспилотников, которые произведены на Украине, но укомплектованы с помощью партнеров Киева, передает сайт MK.RU. Пентагон отказался передавать Украине американские беспилотники, так как их собьют российские ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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